US-Präsident Joe Biden spricht in Rehoboth Beach, Delaware, über die Nachricht, dass bei einer Wahlkampfveranstaltung des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers und ehemaligen US-Präsidenten Trump in Pennsylvania Schüsse gefallen sind. (zu dpa: «Biden kündigt Rede an Nation an und fordert Zusammenhalt») Foto: Manuel Balce Ceneta/DPA