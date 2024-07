US-Präsident Joe Biden verlässt die Air Force One bei Sonnenuntergang am 1. Mai 2022 auf dem Luftwaffenstützpunkt Andrews, Maryland. (zu dpa: «Biden kommt zurück in die US-Hauptstadt Washington»)

Wilmington/Washington (dpa) – US-Präsident Joe Biden wird nach seiner Isolation wegen einer Corona-Erkrankung heute wieder in die US-Hauptstadt Washington zurückkehren. Das geht aus dem täglich vom Weißen Haus veröffentlichten Terminplan des 81-Jährigen hervor. Demnach verlässt Biden am Mittag (Ortszeit) seine Privatresidenz in Rehoboth Beach im US-Bundesstaat Delaware, wo er sich seit vergangenem Mittwoch aufgrund seiner Corona-Infektion isoliert hatte. Sein Leibarzt hatte zuvor mitgeteilt, dass die Symptome fast vollständig zurückgegangen seien und Biden sich auf dem Weg der Besserung befände. Offen blieb allerdings, ob der US-Präsident weiterhin mit dem Coronavirus infiziert ist.

Welche Termine Bidens diese Woche genau stattfinden, ist ebenfalls unklar – auf dem Plan ist nur sein reguläres tägliches Briefing vermerkt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist in der Stadt, um am Mittwoch eine Rede vor beiden Kongresskammern zu halten. Eigentlich wollte er heute auch mit Biden zusammentreffen. Biden hatte außerdem angekündigt, seine Beweggründe für seinen Rückzug aus dem US-Präsidentschaftsrennen diese Woche näher zu erläutern.

Kurz vor Bekanntwerden seiner Rückkehr nach Washington hatte sich Biden telefonisch bei einem Besuch von Kamala Harris in der Wahlkampfzentrale der Demokraten zugeschaltet. Via Telefon richtete er sich mit unterstützenden Worten für Harris an die Anwesenden. Mit Blick auf die kommenden Wochen kündigte Biden an, «komplett involviert» zu sein. «Ich werde da draußen mit Kamala Wahlkampf machen», sagte er. «Ich werde wie ein Wilder arbeiten, sowohl als amtierender Präsident, um Gesetze durchzubringen, als auch im Wahlkampf.» Er sei entschlossen, in seiner noch verbleibenden Amtszeit «so viel wie möglich zu erreichen, sowohl in der Außen- als auch in der Innenpolitik».

Während des Auftrittes von Harris in Delaware blieb Biden zugeschaltet, hörte ihrer Rede zu, und kommentierte diese an manchen Stellen. Es war das erste Mal seit seinem Rückzug aus dem Rennen, dass die Stimme des Präsidenten öffentlich zu hören war. Seine Entscheidung hatte er schriftlich aus der Corona-Isolation heraus verkündet.