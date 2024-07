«Betrug»: Trump mit wütenden Kommentaren nach Biden-Verzicht

Wer wissen will, wie es um Donald Trumps Laune steht, dem hilft manchmal der Blick auf seine letzten Wortmeldungen. Die waren nach dem Rückzug Joe Bidens aus dem Präsidentschaftsrennen voller Wut.

Washington (dpa). Nach dem Rückzug von Joe Biden aus dem US-Präsidentschaftsrennen ist der republikanische Spitzenkandidat Donald Trump offensichtlich empört. Sein Wahlkampfteam habe Zeit und Geld in «den Kampf gegen den betrügerischen Joe Biden» investiert. «Jetzt müssen wir wieder von vorn anfangen», schrieb Trump auf der von ihm mitbegründeten Internet-Plattform Truth Social. Der 78-Jährige stellte eine Entschädigung der Republikaner für diesen «Betrug» an seiner Partei in den Raum.Angesichts der miserablen Umfragewerte für den 81-jährigen Biden – besonders nach seiner desaströsen Leistung bei einer TV-Debatte Ende Juni – hatte Trump gehofft, für die Wahl im November leichtes Spiel zu haben. Nun werden die Karten im Wahlkampf neu gemischt.