Ein von der israelischen Armee freigelassener palästinensischer Gefangener wird zur medizinischen Untersuchung ins Al-Najjar-Krankenhaus in Rafah gebracht. Palästinensische Gefangene, die von der israelischen Armee im Gazastreifen festgenommen worden waren, wurden am 19. Januar in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz über den Grenzübergang Kerem Schalom nach Gaza freigelassen. (zu dpa: «Berichte über Konfrontation in israelischem Militärlager») Foto: Abed Rahim Khatib/DPA