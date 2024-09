Menschen umarmen sich und weinen vor dem Justizpalast, nachdem das Urteil im Fall des Mordes an der Umweltaktivistin Berta Caceres bekanntgegeben worden ist. Die 44-jährige Caceres, die sich für die Rechte der Lenca-Ureinwohner einsetzte, wurde im März 2016 in ihrem Haus in der Stadt La Esperanza im Westen des mittelamerikanischen Landes erschossen. Sie hatte gegen den Bau eines Wasserkraftwerks durch die Firma Desa gekämpft. (zu dpa: «Bericht: Weltweit 196 Naturschützer getötet») Foto: Delmer Membreno/DPA