Berlin

Sicherheit

Bericht: Experten empfehlen Schutzräume in Gebäuden

Von dpa

i ARCHIV - Laut Experten soll der Gebäudebestand in Deutschland durch sogenannte «Hausschutzräume» ergänzt werden (Symbolbild). Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

In manchen Ländern in Konfliktgebieten ist es üblich, Schutzräume in Gebäuden einzubauen. Zieht Deutschland bald nach?