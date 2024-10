Inigo Errejon, Spitzenkandidat von Mas Pais, spricht während einer Wahlkampfveranstaltung in Malaga. Am 10.10.2019 findet in Spanien die vorgezogene Parlamentswahl statt. (zu dpa: «Belästigungsaffäre erschüttert linke Regierung in Spanien»)

Foto: Álex Zea/DPA