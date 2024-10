Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) kommt in Beirut an. Vor dem Hintergrund des Kriegs zwischen Israel und der Hisbollah will sich Baerbock in der libanesischen Hauptstadt Beirut ein Bild von der Lage machen. (zu dpa: «Baerbock warnt vor «völliger Destabilisierung» des Libanon») Foto: Jörg Blank/DPA