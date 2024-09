Baerbock: Libanon destabilisieren nicht im Interesse Israels

Anzeige

Berlin (dpa). Außenministerin Annalena Baerbock hat die Lage im Nahen Osten nach dem Tod von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah als «brandgefährlich» bezeichnet und deutliche Kritik an Israels Vorgehen erkennen lassen. «Es droht die Destabilisierung des ganzen Libanons. Und das ist in keinster Weise im Interesse der Sicherheit Israels», sagte die Grünen-Politikerin in der ARD-Sendung «Bericht aus Berlin».

Es bestehe die Gefahr, dass die ganze Region weiter in die Gewaltspirale reinrutsche. Deshalb habe Deutschland am Donnerstag in New York gemeinsam mit den USA, Frankreich und etlichen arabischen Ländern eine 21-tägige Waffenruhe in Nahost gefordert, um eine diplomatische Lösung in dem Konflikt zu erzielen.

«Das Gegenteil ist jetzt passiert», so Baerbock. «Und jetzt mit den jüngsten Meldungen muss man deutlich sagen: Die Militärlogik, das ist die eine, mit Blick auf die Zerstörung von Hisbollah-Terroristen. Aber die Sicherheitslogik ist eine andere.»