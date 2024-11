Das Standbild aus einem Video zeigt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, 2.v.l.) bei der Ankunft in der Ukraine und der Begrüssung durch Martin Jäger (M), Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Kiew. Daneben steht Oleksij Makejew (r), Botschafter der Ukraine in Deutschland. Kernthemen ihres achten Ukraine-Besuchs seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar 2022 dürften die Winterhilfe, der Stand der Beitrittsgespräche zur Europäischen Union (EU) sowie die Diskussion über weitere Waffenlieferungen sein. (zu dpa: «Baerbock in Kiew: Stehen felsenfest an Seite der Ukraine») Foto: Jörg Blank/DPA