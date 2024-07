Hunderte von neu ausgebildeten Al-Shabaab-Kämpfern führen im Gebiet von Lafofe, etwa 18 km südlich von Mogadischu in Somalia, militärische Übungen durch. Die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab verübt seit Jahren immer wieder Anschläge in Somalia, dem 18-Millionen-Einwohner Land am Horn Afrikas. (zu dpa: «Autobombe explodiert in Mogadischu während EM-Finale») Foto: Farah Abdi Warsameh/DPA