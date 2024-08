Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe steht am frühen Morgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover im Licht der aufgehenden Sonne. Wegen der befürchteten Eskalation in Nahost ist die Bundeswehr bereit für einen großen Einsatz zur Evakuierung deutscher Staatsbürger. (Aufnahme mit langer Belichtungszeit) (zu dpa: «Auswärtiges Amt: nicht auf Evakuierungsoperation vertrauen») Foto: Moritz Frankenberg/DPA