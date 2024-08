Kinder spielen am 30.01.2014 auf einem vom Meerwasser überflutetem Platz in Funafuti, der Hauptstadt von Tuvalu. Australien wird ab sofort vom Klimawandel betroffene Menschen aus dem Südseestaat Tuvalu aufnehmen und ihnen ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht gewähren. Das bereits im vergangenen Jahr unterzeichnete historische Abkommen sei nun in Kraft getreten, teilte der australische Premierminister Anthony Albanese am Mittwoch im südpazifischen Inselstaat Tonga mit. (zu dpa: «Australien nimmt Klimaflüchtlinge aus Tuvalu auf»)

Foto: Kyodo/DPA