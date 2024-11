Nicht Kalifornien, Texas oder New York – die Präsidentschaft entscheidet sich woanders. Um Stimmen buhlen Donald Trump und Kamala Harris bis kurz vor knapp in den «Swing States». Welche sind das?

Diese Fotokombination zeigt den republikanischen Präsidentschaftskandidaten und ehemaligen Präsidenten Donald Trump (l) bei einer Wahlkampfveranstaltung im Madison Square Garden am 27. Oktober 2024 in New York und die demokratische Präsidentschaftskandidatin und US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Ellipse nahe dem Weißen Haus in Washington am 29. Oktober 2024. (zu dpa: «Auf diese Bundesstaaten muss man bei der US-Wahl achten»)

Washington (dpa). Das Rennen ist spannend und das Ergebnis offen: Die Wählerinnen und Wähler in den USA entscheiden am 5. November, wer ihr Land in den nächsten vier Jahren führen wird. Für die Demokratin Kamala Harris und den Republikaner Donald Trump zählt dabei besonders in den sieben «Swing States» jede Stimme – jene wechselhaften Bundesstaaten, die mal die eine, mal die andere Partei bevorzugen. Entsprechend intensiv haben Harris und Trump dort um die Wählergunst geworben.

Der Grund dafür liegt im komplexen Wahlsystem der USA: Hier wird der Präsident – oder die Präsidentin – nicht direkt durch die landesweiten Stimmen gewählt, sondern durch 538 Wahlleute, die proportional zur Bevölkerungsgröße der Bundesstaaten entsandt werden. In fast allen Staaten gilt das «Winner-take-all»-Prinzip: Wer die meisten Stimmen bekommt, erhält alle Wahlleute des Staates.

«Midwest»- und «Sun Belt»-Staaten besonders wichtig

Viele Staaten zeigen klare Präferenzen – Kalifornien gilt als Hochburg der Demokraten, Texas als (noch) sicheres Pflaster für die Republikaner. Der Fokus liegt deshalb auf Staaten im «Midwest» und dem «Sun Belt», wo keine so klaren Verhältnisse herrschen. Der Mittlere Westen umfasst eine Region im Norden der USA mit industriell geprägten Staaten wie Wisconsin, Michigan und im weitesten Sinne auch Pennsylvania, die oft als Schlüsselstaaten gelten. Der «Sonnengürtel» zieht sich durch den Süden der USA und ist bekannt für sein warmes Klima und schnelles Bevölkerungswachstum. Wichtige «Swing States» dort sind Georgia, North Carolina, Arizona und Nevada.

Pennsylvania (19 Wahlleute)

Der von einer starken Mittelschicht geprägte Bundesstaat gilt als unverzichtbar für beide Kandidaten. Mit seinen vielen Wahlleuten ist ein Sieg ohne Pennsylvania kaum vorstellbar. Neben Themen wie hohen Lebenshaltungskosten und der umstrittenen Erdgas-Gewinnung durch Fracking sorgte zuletzt ein rassistischer Witz bei einer Trump-Veranstaltung für Empörung in der großen puerto-ricanischen Gemeinschaft.

Georgia (16 Wahlleute)

Zuwanderung aus anderen Bundesstaaten beeinflusst das politische Kräfteverhältnis in Georgia. Nach jahrzehntelangen Siegen der Republikaner konnte Joe Biden 2020 dort für die Demokraten gewinnen – vor allem dank einer starken Mobilisierung schwarzer Wähler, die rund ein Drittel der Wählerschaft ausmachen. Doch Harris kämpft insbesondere um jüngere schwarze Männer, die sich zuletzt vermehrt Trump zuwandten.

North Carolina (16 Wahlleute)

Trotz konservativer Tradition hofft Harris in North Carolina auf einen Überraschungserfolg, nicht zuletzt wegen vieler Zugezogener. Dass die Republikaner mit Mark Robinson einen extremen Gouverneurskandidaten aufgestellt haben, der unter anderem den Holocaust leugnet und Abtreibung verbieten will, könnte der Demokratin in die Karten spielen. Gleichzeitig leidet North Carolina noch immer unter den Folgen von Hurrikan «Helene». Trump nutzte die Katastrophe, um Biden und Harris schlechtes Krisenmanagement vorzuwerfen – begleitet von Falschinformationen.

Michigan (15 Wahlleute)

Michigans demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer ist beliebt, doch das Wahlergebnis bleibt ungewiss. In diesem Industriestaat leben viele arabischstämmige Amerikaner, weshalb Bidens Nahost-Politik zum Stolperstein werden könnte – Harris steht hier als Vizepräsidentin in der Kritik.

Arizona (11 Wahlleute)

Arizona an der US-Südgrenze spielt sowohl bei der Präsidentschaft als auch bei den Mehrheitsverhältnissen im Senat eine Schlüsselrolle. Migration ist hier wegen der Nähe zu Mexiko ein dominierendes Thema. Der progressive Demokrat Ruben Gallego tritt bei der Senatoren-Wahl in Arizona gegen Trump-Freundin Kari Lake an. Ein Volksentscheid zur Abtreibung könnte zudem zusätzliche Stimmen für die Demokraten mobilisieren.

Wisconsin (10 Wahlleute)

Wisconsin ist hart umkämpft: 2016 gewann Trump hier knapp gegen Hillary Clinton, 2020 lag Biden nur hauchdünn vor ihm. Drittkandidaten könnten hier das Zünglein an der Waage sein, wenn sie Harris oder Trump entscheidende Stimmen abnehmen.

Nevada (6 Wahlleute)

Trotz weniger Wahlleute könnte Nevada entscheidend sein. Der «Silberstaat» kämpft mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie: Die Arbeitslosigkeit ist hoch, und die Erholung verlief schleppend. Drei Viertel der Bevölkerung leben in und um Las Vegas, die Glücksspielmetropole des Landes.