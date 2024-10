Friedrich Merz (M), Bundesvorsitzender der CDU, spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union auf der Bühne. Das Treffen der CDU/CSU-Jugendorganisation findet vom 25.10. bis zum 27.10.2024 in Halle an der Saale statt. (zu dpa: «Atomkraft: Merz will mit Frankreich über Beteiligungen reden») Foto: Sebastian Willnow/DPA