Armee: Vier israelische Soldaten bei Drohnenangriff getötet

Immer wieder greifen die Feinde Israels mit Kampfdrohnen den jüdischen Staat an. Bei einer Attacke nahe der Stadt Binjamina gibt es Tote und Verletzte.

Tel Aviv (dpa). Bei einem Drohnenangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz sind nach Angaben des israelischen Militärs vier Soldaten auf einem Armeestützpunkt nahe der Stadt Binjamina getötet worden. Wie die Armee in der Nacht bekanntgab, wurden sieben weitere Soldaten schwer verletzt. Der Vorfall vom Sonntag werde untersucht, hieß es. Dutzende Menschen erlitten bei der Attacke 60 Kilometer nördlich von Tel Aviv Verletzungen.

Die proiranische Hisbollah hatte den Angriff für sich reklamiert. Sie habe ein «Geschwader von Angriffsdrohnen» auf ein Trainingscamp des israelischen Militärs in Binjamina abgefeuert.

Nach einer ersten Untersuchung habe die Hisbollah vom Libanon zwei Kamikaze-Drohnen gestartet, die vom Meer aus in den israelischen Luftraum eingedrungen seien, wie die «Times of Israel» meldete. Beide Drohnen seien vom Radar geortet und eine vor der Küste nördlich von Haifa abgeschossen worden. Flugzeuge und Hubschrauber hätten die zweite Drohne verfolgt, sie sei aber vom Radar verschwunden. Es hätten keine Sirenen geheult, weil davon ausgegangen worden sei, dass die Drohne abgestürzt oder abgefangen worden war, berichtete die Zeitung weiter. Die Drohne schlug schließlich in der Nähe von Binjamina ein.