Menschen halten Porträts der Geiseln, die bei dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober entführt wurden, bei einem Protest in der Stadt. Die Menschen versammeln sich, nachdem Israels Armee nach eigenen Angaben die Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen geborgen hat. US-Außenminister Blinken will derzeit in Nahost ein Abkommen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Freilassung der Entführten erreichen. (zu dpa: «Armee: Mehrere Leichen bei Einsatz im Gazastreifen gefunden») Foto: Leo Correa/DPA