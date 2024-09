Die Skulptur eines Dreirads, das Shinichi Tetsutani (3)am 6. August 1945 in Hiroshima fuhr, als die USA eine Atombombe über der japanischen Stadt abwarfen. Die Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) hat die Skulptur in Auftrag gegen und dem Museum des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf geschenkt. (zu dpa: «Anti-Atom-Mahnmal: Skulptur von Dreirad in Genf») Foto: Christiane Oelrich/DPA