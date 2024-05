Berlin

Soziales

Altersarmut leicht gewachsen

Von dpa

i SYMBOLBILD - Über 20 Prozent der Frauen über 65 in Deutschland sind armutsgefärdet. Bei den Männern sind es etwa 18 Prozent. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Millionen Menschen in Deutschland müssen mit sehr wenig Geld auskommen. Der Anteil ist zwar insgesamt leicht zurückgegangen. In der Generation 65 plus sieht es allerdings anders aus.