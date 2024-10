HANDOUT - Der alternative Nobelpreis, eine von Eva Hild im Jahr 2020 geschaffene Skulptur, hergestellt aus eingeschmolzenen illegalen Schusswaffen die in Konfliktgebieten beschlagnahmt wurden. Das so gewonnene Metall wird «Humanium» genannt. Am Donnerstag (8.00 Uhr) wird in Stockholm verkündet, wer in diesem Jahr den Right Livelihood Award erhält. Der Right Livelihood Award steht in kritischer Distanz zu den eigentlichen Nobelpreisen, die ab Montag in Stockholm und Oslo verkündet werden. Bekommen haben die Alternativen Nobelpreise in der Vergangenheit unter anderen weltbekannte Persönlichkeiten wie US-Whistleblower Snowden und die schwedische Klimaaktivistin Thunberg. (zu dpa: «Alternativer Nobelpreis unter anderem für Palästinenser Amro») Foto: Right Livelihood Foundation/DPA