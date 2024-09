Torben Braga (AfD), Parlamentarischer Geschäftsführer, während der Landespressekonferenz vor der konstituierenden Sitzung des Landtags am 26. September. Am 1. September wurde in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. (zu dpa: «AfD-Landtagsfraktion: Kompromiss bei Präsidentenwahl möglich») Foto: Martin Schutt/DPA