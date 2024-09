Ein Junge hält eine kleine Summe ukrainische Münzen und Geldscheine in die Kamera. Politiker mehrerer Parteien haben eine schnelle Lösung für den Umgang mit der ukrainischen Währung gefordert. Viele Geflüchtete hätten Schwierigkeiten, die Landeswährung Hrywnja in Deutschland umzutauschen. (zu dpa: «Abschied von russischem Erbe: Ukraine will Münzen umbenennen») Foto: Frank Hammerschmidt/DPA