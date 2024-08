Security Personal und Menschen gehen vor dem Ernst-Happel Stadion in Wien. Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger, die möglicherweise einen Anschlag auf die bevorstehenden Taylor Swift-Konzerte in Wien geplant haben, hat der Veranstalter Mittwochabend die Konzerte in der Bundeshauptstadt Österreichs abgesagt. (zu dpa: «Abgesagte Swift-Konzerte: «Verdächtiger voll geständig»») Foto: Florian Wieser/DPA