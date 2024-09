Königin Elizabeth II. von Großbritannien fährt in der königlichen Staatskarosse zur offiziellen Eröffnung der neuen Sitzungsperiode des britischen Parlaments. Dort hielt sie ihre traditionelle «Queen's Speech» an. Am 8. September 2024 jährt sich der Todestag von Königin Elizabeth II. zum zweiten Mal. (zu dpa: «Zweiter Todestag: Royals erinnern an Queen Elizabeth II.») Foto: Andy Rain/DPA