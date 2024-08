Die italienischen Rettungskräfte kehren am dritten Tag der Suche nach sechs vermissten Touristen zu ihrem Schlauchboot zurück, nachdem die Luxusyacht «Bayesian» am Montag (19.08.2024) in einem Sturm gesunken war, während sie etwa eine halbe Meile vor der Küste von Porticello vor Anker lag. Die italienische Küstenwache schließt nicht aus, dass die Vermissten noch am Leben sind. Experten vermuten, dass sich beim Sinken der Yacht Luftblasen gebildet haben könnten. (zu dpa: «Zwei Leichen an Bord von gesunkener Jacht entdeckt») Foto: Jonathan Brady/DPA