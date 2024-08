Blick auf ein zerstörtes Mietshaus. In der Nacht vom 24. auf den 25.08. kam es in dem Mietshaus zu einem Brand und einer Explosion. Zwei vermissten Feuerwehrmänner sind unter den Trümmern des Hauses tot geborgen worden. (zu dpa: «Zwei Feuerwehrmänner sterben bei Brand von Wohnhaus in Polen») Foto: Jakub Kaczmarczyk/DPA