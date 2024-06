Zug gegen Bus: Fünf Tote bei Zusammenstoß in der Slowakei

Anzeige

Nove Zamky (dpa). Beim Zusammenstoß eines Schnellzugs mit einem Autobus sind in der Slowakei mindestens fünf Menschen gestorben, mindestens fünf weitere wurden verletzt. Das gab der staatliche Rettungsdienst am Abend bekannt. Wie die Nachrichtenagentur TASR unter Berufung auf Angaben von Polizei und staatlicher Bahngesellschaft ZSSK berichtete, befanden sich mehr als 100 Fahrgäste in dem von Prag in Richtung Budapest fahrenden Eurocity-Zug, der nahe der Stadt Nove Zamky auf den regionalen Linienbus krachte.

Der öffentlich-rechtliche TV-Sender RTVS berichtete, dass der Autobus beim Zusammenstoß buchstäblich zerrissen worden sei. Die Lokomotive des Zuges habe zu brennen begonnen. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst ungewiss. In den Medien wurde unter anderem spekuliert, dass die Signalanlage beim Bahnübergang durch das seit Mittwochabend anhaltende Hochwasser beschädigt worden sein könnte. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.