Peking

Unwetter

Zahl der Todesopfer durch Starkregen in China steigt weiter

Von dpa

i Retter evakuieren mit einem Schlauchboot Dorfbewohner, die von den Fluten eingeschlossen sind in der südchinesischen Provinz Hunan. (zu dpa: «Zahl der Todesopfer durch Starkregen in China steigt weiter») Foto: Uncredited/DPA

Taifun «Gaemi» hat in den vergangenen Tagen in Ostasien für Chaos und Verwüstung gesorgt. In China steigt die Zahl der Opfer weiter an.