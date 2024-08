Pere Aragones (r), Interimspräsident der Regionalregierung von Katalonien, besucht Maria Branyas, laut dem Guinness Buch der älteste Mensch der Welt. Branyas Familie teilte mit, sie sei in einem Heim im katalanischen Olot - circa einhundert Kilometer nordöstlich von Barcelona - gestorben. (zu dpa: «Wohl ältester Mensch: Spanierin mit 117 Jahren gestorben»)

Pere Aragones (r), Interimspräsident der Regionalregierung von Katalonien, besucht Maria Branyas, laut dem Guinness Buch der älteste Mensch der Welt. Branyas Familie teilte mit, sie sei in einem Heim im katalanischen Olot - circa einhundert Kilometer nordöstlich von Barcelona - gestorben. (zu dpa: «Wohl ältester Mensch: Spanierin mit 117 Jahren gestorben») Foto: Govern/DPA

Madrid (dpa). Sie galt laut Guinness Buch der Rekorde als ältester Mensch der Welt: Im Alter von 117 Jahren ist die Spanierin Maria Branyas gestorben. Das teilte die Familie der Frau auf der Plattform X mit. Sie sei in einem Heim im katalanischen Olot – circa einhundert Kilometer nordöstlich von Barcelona – so gestorben, «wie sie es wollte: im Schlaf, friedlich und ohne Schmerzen», hieß es in der Mitteilung.

Die am 4. März 1907 geborene Frau ist in Spanien als «Super-Oma» bekannt. Es wird erwartet, dass das Guinness Buch der Rekorde die vor 116 Jahren geborene Japanerin Tomiko Itooka (23. Mai 1908) zum ältesten lebenden Menschen der Welt kürt.

