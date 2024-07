Blumen liegen in der Nähe der Hart Street, wo ein Mann festgenommen und ein Messer beschlagnahmt wurde. Bei einem mutmaßlichen Messerangriff in der britischen Küstenstadt Southport sind mehrere Menschen verletzt worden. (zu dpa: ««Wie im Horrorfilm»: Zwei Kinder in England erstochen») Foto: James Speakman/DPA