Die Sonne strahlt von einem bewölkten Himmel auf das Gutenberg-Denkmal in der Innenstadt. (zu dpa: «Wetterdienst warnt vor Unwettern»)

Die Sonne strahlt von einem bewölkten Himmel auf das Gutenberg-Denkmal in der Innenstadt. (zu dpa: «Wetterdienst warnt vor Unwettern») Foto: Arne Dedert/DPA

Anzeige

Offenbach (dpa). Nach der Hitze kommt das Donnerwetter: Der Deutsche Wetterdienst hat am Nachmittag für mehrere Regionen Deutschlands Unwetterwarnungen herausgegeben. Gewarnt wird vor schwerem Gewitter mit Starkregen und Hagel.

Betroffen sind demnach der Süden Niedersachsens im Raum Göttingen, der Norden Thüringens, Gebiete zwischen Bielefeld und Bremen bis zur Nordsee sowie Regionen rund um Nürnberg in Bayern. Durch Blitzschlag bestehe Gefahr für Leib und Leben, heißt es in der Warnmeldung. Es könne zudem zu Überflutungen auf Straßen und in Kellern kommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Dem Wetterdienst zufolge sollen sich die Schauer und Gewitter am Abend bis zum Osten ausbreiten. Es könnten bis zu 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit oder 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb mehrerer Stunden fallen. «Extremes Unwetter mit vereinzelt noch stärkeren Regenfällen nicht ausgeschlossen», lautete die Vorhersage.