Ein Bus mit dem Schriftzug «Evakuierung» steht an einer Haltestelle. Auf dem Gelände einer Hamburger Grundschule ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe soll noch am Abend entschärft werden. Aktuell laufen Evakuierungsmaßnahmen im Bereich Sternschanze, wie die Feuerwehr mitteilte. (zu dpa: «Weltkriegsbombe in Hamburger Ausgehviertel entschärft») Foto: Benjamin Haller/DPA