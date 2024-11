Mitarbeiter von Rettungsdiensten inspizieren das eingestürzte Dach eines Bahnhofs. In der nordserbischen Metropole Novi Sad hat es beim Einsturz eines Vordachs des Hauptbahnhofs mehrere Tote gegeben. (zu dpa: «Weitere Tote nach Einsturz von Bahnhofsvordach in Serbien») Foto: Interior Ministry of Serbia/DPA