Sonne und Wolken wechseln sich über dem Leuchtfeuer an der Hafeneinfahrt ab. (zu dpa: «Wechselhaftes Wochenende - Neue Woche wird heiß») Foto: Bernd Wüstneck/DPA

Offenbach (dpa). Sonne, Regen und mal wieder das ein oder andere Gewitter: Das Wetter am Wochenende wird ein bunter Mix und hat einiges zu bieten. Die gute Nachricht vorweg: «Die ganz große Unwettergefahr ist nun erstmal vorbei», sagte der Meteorologe Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Allerdings wirklich beruhigen werde sich das Wetter hierzulande nicht, «was zu diesem wechselhaften Sommer insgesamt passt».

Der Samstag wird laut DWD wechselhaft und schwül-warm. Vor allem im Süden und Westen, im Tagesverlauf auch im Norden bis zur Elbe können «Schauer und Gewitter auf der Tagesordnung stehen». Sonst bleibt es meist trocken und die Sonne zeigt sich ab und zu. Die Temperaturen steigen auf maximal 23 bis 28 Grad, an der See auf etwas über 20 Grad.

Kühle Nächte

Der Sonntag wird vor allem wolkig, und besonders von der Ostsee bis zum Erzgebirge sowie in Teilen Süddeutschlands treten erneut Schauer und einzelne Gewitter auf. Längerer Sonnenschein lässt sich insbesondere an der Nordsee genießen. Das Thermometer klettert auf 22 bis 27 Grad. Nachts wird es deutlich kühler: «In den Nächten lässt es sich bei 17 bis 10 Grad meist ganz gut lüften», sagte Meteorologe Hausen.

Der Start in die kommende Woche verspricht dann wieder zunehmend heiß zu werden, und auch die Sonne kommt laut DWD öfter heraus. Am Dienstag könnten demnach Höchstwerte um die 30 Grad erreicht werden, sagte Hausen: «Der nächste Schwung in Form einer gewittrigen Abkühlung aus Westen steht aber voraussichtlich bereits zum Mittwoch parat.»