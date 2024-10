Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. (zu dpa: «Was geschah am 9. Oktober?»)

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. (zu dpa: «Was geschah am 9. Oktober?») Foto: dpa-infografik/DPA

Anzeige

Berlin (dpa). Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Oktober 2024

Namenstag

Claudio, Emmanuel, Johannes

Historische Daten

2019 – Nach dem gescheiterten Versuch, eine Synagoge in Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) zu stürmen, erschießt ein Rechtsextremist zwei Menschen. Der später zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilte Attentäter hatte seine antisemitischen Motive als Bekennerschreiben und seine Aktion per Livestream ins Netz gestellt.

2009 – Der Friedensnobelpreis 2009 geht an Barack Obama. Der US-Präsident bekommt die Auszeichnung für seinen Einsatz zur «Stärkung der internationalen Diplomatie».

2004 – Die erste Präsidentenwahl in der Geschichte Afghanistans endet mit einem deutlichen Sieg von Übergangspräsident Hamid Karsai.

1989 – In Leipzig demonstrieren mehr als 70.000 Menschen friedlich und skandieren dabei «Wir sind das Volk». Die Montagsdemonstrationen, die im September begannen, leiten die politische Wende in der DDR ein.

1934 – König Alexander I. von Jugoslawien und der französische Außenminister Louis Barthou fallen in Marseille einem Attentat zum Opfer.

Geburtstage

1964 – Guillermo del Toro (60), mexikanischer Regisseur und Autor, Oscar 2018 als bester Regisseur für «Shape of Water – Das Flüstern des Wassers»

1954 – Reinhold Robbe (70), deutscher Politiker (SPD), Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages 2005-2010

1939 – Nicholas Grimshaw (85), britischer Architekt (Ludwig-Erhard-Haus in Berlin)

1934 – Abdullah Ibrahim (90), südafrikanischer Musiker, Jazz-Pianist (Dollar Brand Trio)

Todestage

1974 – Oskar Schindler, deutscher Unternehmer, rettet während des Nazi-Regimes mehr als 1.000 Juden vor dem Vernichtungslager, verfilmt in «Schindlers Liste» von Steven Spielberg, geb. 1908