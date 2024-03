Was geschah am 7. März?

Namenstag

Felizitas, Thomas

Historische Daten

2023 – In Frankreich stellen sich bei landesweiten Streiks und Protesten knapp 1,3 Millionen Menschen der Rentenreform der Regierung entgegen. Eines der zentralen Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron sieht vor, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben.

2014 – Bundespräsident Joachim Gauck entschuldigt sich bei einem Staatsbesuch in Griechenland im nordwestgriechischen Dorf Lingiades für deutsche Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs.

2009 – Weltmeisterin Maria Riesch aus Garmisch-Partenkirchen macht den ersten deutschen Gesamtsieg in der Ski-Slalom-Weltcupwertung seit Rosi Mittermaier 1976 vorzeitig perfekt.

2004 – In Hagen (Nordrhein-Westfalen) wird das 98 Meter hohe Sparkassenhochhaus («Langer Oskar») gesprengt. Nie zuvor war ein so hohes Gebäude in Europa mitten in einer Großstadt flachgelegt worden.

1999 – Fast 75 Jahre nach ihrem Tod wird die Deutsche Anna Schäffer aus Mindelstetten in Oberbayern von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen.

Geburtstage

1994 – Jordan Pickford (30), britischer Fußballspieler, Torward der englischen Nationalelf seit 2017

1964 – Bret Easton Ellis (60), amerikanischer Schriftsteller («American Psycho», «Unter Null»)

1949 – Wolfgang Reitzle (75), deutscher Industriemanager und Wirtschaftsingenieur, Vorstandsvorsitzender Linde AG 2003-2014

Todestage

1999 – Stanley Kubrick, amerikanischer Filmregisseur («Shining», «Uhrwerk Orange», «2001: Odyssee im Weltraum»), geb. 1928

1274 – Thomas von Aquin, italienischer Theologe, Philosoph und Kirchenlehrer, «Summa contra gentiles» (deutsch: Die Summe wider die Heiden), 1323 von Papst Johannes XXII. heiliggesprochen, geb. um 1225