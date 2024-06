Was geschah am 6. Juli?

GRAFIK - Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Namenstag

Goar, Maria

Historische Daten

2023 – Die letzte europäische Ariane-5-Trägerrakete hebt vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana in den Weltraum ab. Europa steht nun vorerst ohne eigene Systeme da, um große Satelliten ins All zu befördern.

2019 – Der US-Multimillionär Jeffrey Epstein wird verhaftet. Er soll für teils Prominente einen Sex-Ring mit minderjährigen Mädchen organisiert haben. Im August begeht Epstein in seiner Zelle Suizid.

1999 – Die Abtreibungspille Mifegyne wird trotz heftiger Proteste vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte für Deutschland zugelassen.

1964 – Der erste Spielfilm mit den Beatles in den Hauptrollen, «A Hard Day's Night» (deutscher Titel: «Yeah, Yeah, Yeah»), wird in London uraufgeführt.

1189 – Richard I. Löwenherz wird mit dem Tod seines Vaters König von England.

Geburtstage

1984 – Sebastian Kienle (40), deutscher Triathlet, Gewinner des Ironman auf Hawaii 2014

1974 – Zé Roberto (50), brasilianischer Fußballspieler (FC Bayern München, Hamburger SV)

1969 – Liz Baffoe (55), deutsche Schauspielerin («Lindenstraße»)

1944 – Bernhard Schlink (80), deutscher Schriftsteller und Jurist (Romane: «Der Vorleser», «Selbs Justiz»)

Todestage

1959 – George Grosz, deutscher Maler und Grafiker, Vertreter der Neuen Sachlichkeit («Stützen der Gesellschaft», «Christus mit der Gasmaske»), geb. 1893