Was geschah am 4. Juni?

GRAFIK - Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Namenstag

Christa, Klothilde, Quirin, Werner

Historische Daten

1999 – Die Deutsche Bank übernimmt das US-Institut Bankers Trust. Durch den Zusammenschluss entsteht die seinerzeit nach der Bilanzsumme größte Bank der Welt.

1989 – In Peking richtet das chinesische Militär in der Nacht zum 4. Juni ein Blutbad unter Studenten an, die seit Wochen auf dem Platz des Himmlischen Friedens (Tian'anmen) für mehr Demokratie demonstriert hatten.

1989 – In Polen finden die ersten annähernd demokratischen Parlamentswahlen der Nachkriegsgeschichte statt.

1944 – Nach dem Rückzug der deutschen Einheiten besetzen alliierte Truppenverbände im Zweiten Weltkrieg die italienische Hauptstadt Rom.

1844 – Die schlesischen Weber erheben sich wegen der dramatischen Verschlechterung ihrer sozialen Lage nach der Einführung von Webmaschinen zu einem Aufstand, der blutig niedergeschlagen wird.

Geburtstage

1944 – Michelle Phillips (80), amerikanische Sängerin und Schauspielerin, Gründungsmitglied der Band The Mamas and the Papas («California Dreamin'»)

1944 – Ricky Shayne (80), französisch-libanesischer Schlagersänger («Mamy Blue»)

1934 – Yaak Karsunke (90), deutscher Lyriker und Dramatiker («Bauernoper»), Mitbegründer der linken Zeitschrift «kürbiskern» (1965)

1859 – Gustav Hartmann, deutscher Droschkenkutscher, berühmt geworden als «Eiserner Gustav» mit seiner legendäre Droschkenfahrt von Berlin nach Paris im April 1928, gest. 1938

Todestage

2019 – Lennart Johansson, schwedischer Fußballfunktionär, Präsident der UEFA 1990-2007, geb. 1929