Was geschah am 30. September?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa). Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. September 2024

Namenstag

Hieronymus, Sophia, Urs, Viktor

Historische Daten

2023 – In der Slowakei gewinnt der Linkspopulist und ehemalige Langzeit-Regierungschef Robert Fico die Parlamentswahl.

1999 – Bei dem bis dahin schwersten Atomunfall in der Geschichte Japans werden in einer Uranverarbeitungsanlage in Tokaimura mindestens 69 Personen radioaktiv verstrahlt, zwei davon lebensgefährlich.

1999 – Günter Grass wird der Literatur-Nobelpreis zugesprochen. Als letzter Deutscher hatte Heinrich Böll den Preis 1972 erhalten.

1989 – Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher gibt auf dem Balkon der deutschen Botschaft in Prag bekannt, dass die fast 4000 DDR-Bürger auf dem Botschaftsgelände in die Bundesrepublik ausreisen können.

1949 – Die US-Luftwaffe startet zu ihrem letzten Luftbrücken-Flug nach Berlin. Die britische RAF fliegt am 6. Oktober 1949 letztmals in den Westteil der geteilten statt.

Geburtstage

1964 – Anthony Delon (60), französischer Schauspieler («Chronik eines angekündigten Todes», «Die geschminkte Frau»), Sohn des Schauspielers Alain Delon

1964 – Monica Bellucci (60), italienische Schauspielerin («Irreversibel», «James Bond 007: Spectre»)

1939 – Bata Illic (85), Schlagersänger («Schwarze Madonna», «Mit verbundenen Augen»)

1934 – Udo Jürgens, österreichischer Sänger und Komponist («Merci Chérie», «Griechischer Wein», «Aber bitte mit Sahne»), gest. 2014

Todestage

2019 – Jessye Norman, amerikanische Opernsängerin (Sopran), geb. 1945