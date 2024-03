Was geschah am 30. März?

GRAFIK - Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Namenstag

Leonardo

Historische Daten

2022 – Angesichts des Ukraine-Kriegs und einer drohenden Verschlechterung der Gasversorgung ruft Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Danach gibt es drei Krisenstufen. Im Notfall wären Haushaltskunden besonders geschützt.

2014 – Der SPD-Politiker Dieter Reiter wird in einer Stichwahl zum neuen Münchner Oberbürgermeister gewählt.

1999 – Den Hinterbliebenen eines Kettenrauchers wird in Portland (US-Bundesstaat Oregon) die damalige Rekordsumme von 81 Millionen US-Dollar zugesprochen. Zahlen muss der Tabakkonzern Philip Morris.

1924 – Die «Deutsche Stunde in Bayern, Gesellschaft für drahtlose Belehrung und Unterhaltung» in München strahlt ihre erste Sendung aus. Mit dem Vorläufer des Bayerischen Rundfunks startet in Bayern die Rundfunkära.

1899 – In Boston wird die United Fruit Company (heute Chiquita) gegründet, die sich später zum weltweit führenden Bananenexporteur entwickelt.

Geburtstage

1964 – Thomas Heinze (60), deutscher Schauspieler («Das Superweib», «Das Wunder von Lengede»)

1964 – Tracy Chapman (60), amerikanische Sängerin und Songschreiberin («Talkin' 'Bout A Revolution», «Give Me One Reason»)

1949 – Hans Zach (75), deutscher Eishockeyspieler und -trainer, Coach der deutschen Nationalmannschaft 1998-2004

1944 – Gert Heidenreich (80), deutscher Schriftsteller und Dramatiker («Die Gnade der späten Geburt», «Belial oder Die Stille», Theaterstück «Strafmündig»), Präsident des Deutschen P.E.N.-Zentrums West 1991-1995

Todestage

1984 – Karl Rahner, deutscher katholischer Theologe, Jesuit, gilt als einer der bedeutendsten katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts, Mitherausgeber des «Lexikons für Theologie und Kirche», geb. 1904