Was geschah am 3. Februar?

Namenstag

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa/DPA

Ansgar, Hannah, Simeon

Historische Daten

2019 – Papst Franziskus bricht zu einem historischen Besuch in die Vereinigten Arabischen Emirate auf. Nie zuvor war ein Oberhaupt der Katholischen Kirche zu Besuch auf der Arabischen Halbinsel.

1989 – Der seit mehr als 30 Jahren in Paraguay regierende Diktator Alfredo Stroessner wird in einem blutigen Putsch vom Militär gestürzt.

1969 – Jassir Arafat wird Vorsitzender der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO).

1959 – Ein Flugzeug mit den Rock 'n' Roll-Stars Buddy Holly, Ritchie Valens und The Big Bopper an Bord stürzt kurz nach dem Start in einem Schneesturm im US-Bundesstaat Iowa ab. Alle Insassen kommen ums Leben.

1934 – Die «Deutsche Luft-Hansa» nimmt den Postflugdienst von Europa nach Südamerika auf.

Geburtstage

1994 – Malaika Mihambo (30), deutsche Leichtathletin, Sportlerin des Jahres 2019, 2020, 2021, Olympiasiegerin (2021), Weltmeisterin (2019, 2022) und Europameisterin (2018) im Weitsprung

1964 – Michael Rummenigge (60), deutscher Fußballspieler (FC Bayern München 1982-1988), Bruder von Karl-Heinz Rummenigge

1949 – Imre Török (75), deutsch-ungarischer Schriftsteller («Dichter am See. Geschichten»)

1809 – Felix Mendelssohn Bartholdy, deutscher Komponist, Pianist und Dirigent, gest. 1847

Todestage

1924 – Woodrow Wilson, amerikanischer Politiker, 28. Präsident der USA 1913-1921, Friedensnobelpreis 1919 für sein Engagement zur Gründung des Völkerbunds, geb. 1856