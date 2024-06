Was geschah am 26. Juni?

GRAFIK - Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Namenstag

Anthelm, Johannes, Paulus

Historische Daten

2009 – Die Unesco erklärt das Wattenmeer zwischen der holländischen Insel Texel und der Nordspitze Sylts mit Ausnahme des hamburgischen Wattenmeers zum Welterbe der Menschheit.

2004 – Die EU und die USA unterzeichnen einen Vertrag, der die Gleichberechtigung des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo mit dem vom Pentagon entwickelten Global Positioning System (GPS) vorsieht.

1999 – Vitali Klitschko wird erster osteuropäischer Profi-Weltmeister im Schwergewicht. Der in Hamburg lebende Boxer aus der Ukraine entthront in London WBO-Titelverteidiger Herbie Hide aus Großbritannien durch K.o. in der zweiten Runde.

1984 – Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) tritt nach fast siebenjähriger Amtszeit zurück. Bei der Flick-Parteispendenaffäre war er von der Bonner Staatsanwaltschaft wegen Bestechlichkeit im Amt angeklagt worden.

1974 – Eine Supermarktkassiererin scannt weltweit erstmals ein Produkt mit einem Strichcode (Barcode) an einer Kasse in Troy (US-Bundesstaat Ohio). Es handelt sich um ein Päckchen Kaugummi.

Geburtstage

1959 – Leander Haußmann (65), deutscher Regisseur («Sonnenallee») und Schauspieler («Männerpension»), Intendant des Bochumer Schauspielhauses 1995-2000

1954 – Miroslav Nemec (70), deutscher Schauspiele (Kriminalkommissar Ivo Batic im Münchner «Tatort»)

1944 – Wolfgang Weber (80), deutscher Fußballspieler, 53 Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft, Torschütze beim WM-Endspiel gegen England in Wembley 1966

1904 – Peter Lorre, ungarisch-amerikanischer Schauspieler («M – Eine Stadt sucht einen Mörder», «Die Spur des Falken», «Arsen und Spitzenhäubchen»), gest. 1964

Todestage

2004 – Heinrich Franke, deutscher Politiker (CDU), Präsident der Bundesanstalt für Arbeit 1984-1993, geb. 1928