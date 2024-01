Was geschah am 26. Januar?

Namenstag

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa/DPA

Notburg, Paula, Timotheus, Titus

Historische Daten

2023 – Ermittler aus den USA und Baden-Württemberg zerschlagen ein international agierendes Netzwerk von Cyberkriminellen und Erpressern. Der bisher unbekannten Gruppierung werden weltweit mehr als 1500 schwere Cyberangriffe gegen Unternehmen zugeordnet, über 70 davon aus Deutschland.

2019 – Die Kohlekommission einigt sich auf einen Ausstieg Deutschlands aus der Braunkohle bis Ende 2038. Für die betroffenen Abbaureviere in Ost und West sind Strukturhilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro vorgesehen. Der Ausstieg soll den CO2-Ausstoß im Kampf gegen die Erderwärmung verringern.

2009 – Eine Frau im südkalifornischen Bellflower bringt acht Babys zur Welt. Die sechs Jungen und zwei Mädchen sind die ersten bekannten Achtlinge, die das Säuglingsalter überleben.

2004 – Mit einem Festakt wird in Berlin das Touro College eröffnet, die erste jüdisch-amerikanische Universität Deutschlands.

1924 – Die sowjetische Metropole Petrograd wird in Leningrad umbenannt. Bis 1914 und seit 1991 heißt die Stadt an der Neva St. Petersburg.

Geburtstage

1989 – Tommi Schmitt (35), deutscher Komiker und Moderator (Podcast «Gemischtes Hack», Talkshow «Neo Ragazzi»)

1944 – Angela Davis (80), amerikanische Soziologin und Bürgerrechtlerin, Symbolfigur der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung, 1970 wegen Mord, Entführung und Verschwörung angeklagt, dank internationaler Solidaritätsbewegung «Free Angela Davis» 1972 freigesprochen

1939 – Ivan Steiger (85), tschechisch-deutscher Karikaturist («Frankfurter Allgemeinen Zeitung»), Schriftsteller («Zehn Tage eines jungen Mannes») und Filmemacher

1924 – Heinz Hoppe, deutscher Opern- und Konzertsänger, Tenor, 1962 jüngster Kammersänger der Bundesrepublik, sang an die großen Opernhäuser in Frankfurt, München, Lissabon, Madrid, New York, Paris und Mailand, gest. 1993



Todestage

1999 – August Everding, deutscher Theaterintendant und Regisseur, Generalintendant der Bayerischen Staatstheater in München 1982-1993, Präsident des Deutschen Bühnenvereins 1989-1999, geb. 1928