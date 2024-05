Was geschah am 25. Mai?

GRAFIK - Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

GRAFIK - Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Anzeige

Namenstag

Beda, Gregor, Maria Magdalena

Historische Daten

2023 – Mehr als zwei Jahre nach dem Sturm auf das US-Kapitol in Washington wird der Gründer der rechtsextremen Miliz «Oath Keepers», Stewart Rhodes, zu 18 Jahren Haft verurteilt.

2014 – Auf dem ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof dürfen keine Häuser gebaut werden. Das entscheiden die Berliner in einem gesetzlich bindendem Volksentscheid. 64,3 Prozent der Teilnehmer stimmen für den Erhalt der Freifläche als Park.

1989 – Der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow wird auf der konstituierenden Sitzung des neuen Kongresses der Volksdeputierten zum Staatspräsidenten gewählt.

1979 – Kurz nach dem Start in Chicago (Illinois/USA) stürzt eine DC-10 der American Airlines auf eine Wohnwagensiedlung. 273 Menschen kommen ums Leben, darunter zwei Menschen am Boden. Es ist bis heute der schwerste Unfall in der Luftfahrt der USA.

1869 – In Anwesenheit von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth wird in Wien das neue Opernhaus an der Ringstraße mit der Aufführung von Mozarts «Don Juan» eröffnet.

Geburtstage

1964 – Martin Schneider (60), deutscher Kabarettist, Künstlername «Maddin» (CD «Aschebeschär»)

1939 – Ian McKellen (85), britischer Schauspieler («Der Herr der Ringe»)

1939 – Klaus Dieter Naumann (85), deutscher Offizier, Vorsitzender des Nato-Militärausschusses 1996-1999, Generalinspekteur der Bundeswehr 1991-1996

1924 – Walter Schultheiß (100), deutscher Schauspieler («Global Player – Wo wir sind isch vorne», «Schwäbische Geschichten»)

Todestage

1999 – Horst Frank, deutscher Schauspieler (Film «Hunde, wollt ihr ewig leben», TV-Serie «Timm Thaler»), geb. 1929