Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. (zu dpa: «Was geschah am 23. Oktober?»)

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. (zu dpa: «Was geschah am 23. Oktober?») Foto: dpa-infografik/DPA

Anzeige

Berlin (dpa). Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Oktober 2024

Namenstag

Jakobus, Johannes, Oda, Severin

Historische Daten

2023 – Erstmals wird die IG Metall von einer Frau geführt. Auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt wählen die Delegierten Christiane Benner für vier Jahre zur Ersten Vorsitzenden.

2019 – In einem Kühllaster werden im britischen Grays bei London die Leichen von 39 Vietnamesen entdeckt, vermutlich von Belgien aus eingeschleuste Flüchtlinge. In Großbritannien, Irland und Vietnam werden mehrere Verdächtige festgenommen. Am 22. Januar 2021 werden vier Männer zu langen Haftstrafen verurteilt.

2004 – Erstmals in seiner 104-jährigen Geschichte wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit Gerhard Mayer-Vorfelder und Theo Zwanziger von einer Doppelspitze geführt.

1989 – Am Jahrestag des Volksaufstandes von 1956 streicht Ungarn als erstes Ostblockland die Bezeichnung «Volksrepublik» und nennt sich fortan «Republik Ungarn».

1954 – Die sogenannten Pariser Verträge werden unterzeichnet. Mit ihnen wird das Besatzungsstatut für die Bundesrepublik Deutschland beendet und deren Beitritt zur Nato und zur Westeuropäischen Union (WEU) vertraglich vereinbart.

Geburtstage

1969 – Dolly Buster (55), tschechische Produzentin, Schauspielerin und Malerin, ehemalige Pornodarstellerin

1959 – Sam Raimi (65), amerikanischer Regisseur («Tanz der Teufel», «Spider-Man»)

1954 – Ang Lee (70), taiwanischer Regisseur und Drehbuchautor, Oscars für seine Regie der Filme «Brokeback Mountain» (2005) und «Life of Pi» (2013)

1954 – Uli Stein (70), deutscher Fußballspieler, 512 Bundesligaspiele als Torhüter beim Hamburger SV, Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld

Todestage

1984 – Oskar Werner, österreichischer Schauspieler («Jules und Jim», «Fahrenheit 451»), geb. 1922