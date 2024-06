Was geschah am 22. Juni?

GRAFIK - Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.



Namenstag

Albin, Eberhard, John, Sighild, Thomas

Historische Daten

2004 – Der belgische Mädchenmörder Marc Dutroux wird neun Jahre nach dem Beginn seiner Entführungsserie, die vier Mädchen das Leben kostete, zu lebenslanger Haft verurteilt.

2004 – Mehr als 60.000 Menschen beobachten die «Krönung» der Dresdner Frauenkirche mit ihrer 28 Tonnen schweren Turmhaube mit dem vergoldeten Strahlenkreuz.

1994 – Russland unterzeichnet als 21. Land die Nato-Initiative «Partnerschaft für den Frieden». Das Konzept der Partnerschaft bietet keine Sicherheitsgarantien. Es soll mehr Transparenz und Vertrauen im gesamten euroatlantischen Raum schaffen.

1974 – In einem Vorrundenspiel der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland besiegt die DDR den späteren Weltmeister Bundesrepublik in Hamburg mit 1:0. Torschütze ist Jürgen Sparwasser.

1924 – Der Massenmörder Fritz Haarmann wird in Hannover festgenommen. Er gibt später 24 Morde an jungen Männern zu und gesteht, Leichenteile verspeist zu haben.

Geburtstage

1954 – Wolfgang Becker (70), deutscher Filmregisseur («Good Bye, Lenin!»)

1949 – Meryl Streep (75), amerikanische Schauspielerin, drei Oscars («Kramer gegen Kramer», «Sophies Entscheidung», «Die Eiserne Lady»), insgesamt 21 Oscar-Nominierungen

1949 – Peter Gauweiler (75), deutscher Politiker (CSU), bayerischer Staatsminister 1990-1994

1944 – Helmut Dietl, deutscher Regisseur (Filme «Rossini», «Schtonk!», TV-Serie «Kir Royal»), gest. 2015

Todestage

1969 – Judy Garland, amerikanische Schauspielerin und Sängerin («Der Zauberer von Oz», «Ein neuer Stern am Himmel»), geb. 1922