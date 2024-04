Was geschah am 20. April?

GRAFIK - Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Foto: dpa-infografik/dpa

Namenstag

Hildegund, Wiho

Historische Daten

2004 – Zwölf Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion besiegeln die beiden Nachfolgestaaten Russland und die Ukraine ihre Grenzziehung. Die Parlamente in Moskau und Kiew ratifizieren einen Grenzvertrag.

1999 – US-Präsident Bill Clinton verleiht dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl in Anerkennung für dessen politische Leistung für Europa und die Welt im Weißen Haus die Freiheitsmedaille, die höchste zivile Auszeichnung der USA.

1989 – Der Bundestag verabschiedet das Poststrukturgesetz. Die Bundespost wird in die Bereiche Postdienst, Postbank und Telekommunikation gegliedert. Das Poststrukturgesetz tritt am 1. Juli 1989 in Kraft.

1964 – Im italienischen Alba läuft das erste Glas Nutella vom Band. Erfunden hatte den Brotaufstrich Pietro Ferrero.

1899 – Der Bundesrat des Deutschen Kaiserreiches beschließt, Frauen zum ärztlichen, zahnärztlichen und pharmazeutischen Staatsexamen und damit zur Approbation zuzulassen.

Geburtstage

1969 – Marietta Slomka (55), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin («heute-journal»)

1954 – Gero von Boehm (70), deutscher Journalist, Dokumentarfilmer, Film- und Fernsehproduzent (Interview-Serie «Gero von Boehm begegnet» 2002-2010)

1944 – Michael Mendl (80), deutscher Schauspieler («Die Gustloff», «Der Untergang», «Im Schatten der Macht»)

1939 – Gro Harlem Brundtland (85), norwegische Politikerin und Ärztin, Ministerpräsidentin (als erste Frau in Norwegen in diesem Amt) 1981, 1986-1989 und 1990-1996, Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation 1998-2003

Todestage

2014 – Ilse Gräfin von Bredow, deutsche Schriftstellerin («Kartoffeln mit Stippe»), geb. 1922