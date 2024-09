Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. (zu dpa: «Was geschah am 2. September?») Foto: dpa-infografik/DPA

Berlin (dpa). Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. September 2024

Namenstag

Ingrid, Emmerich

Historische Daten

2023 – Beim Joggen verletzt sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Gesicht. Zwei Tage später nimmt er die Arbeit mit einer Augenklappe wieder auf und erntet damit Spott und Anerkennung.

2014 – Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den in Syrien entführten US-Journalisten Steven Sotloff aus Rache für die US-Luftangriffe im Irak vor laufender Kamera enthauptet. Ein entsprechendes Video stellt der IS ins Netz.

2009 – Der staatliche Fördertopf für die Abwrackprämie für Altautos ist leer. Knapp acht Monate nach Einführung der Prämie im Rahmen des staatlichen Konjunkturpakets ist die Summe von 5 Milliarden Euro verbraucht.

2004 – In der zum Weltkulturerbe gehörenden Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar bricht Feuer aus. 50.000 Bücher verbrennen, mehr als 60.000 weitere werden beschädigt.

1859 – Das sogenannte Carrington-Ereignis, der bis heute extremste dokumentierte Sonnensturm, trifft die Erde. Weltweit werden Telegrafenleitungen lahmgelegt und Polarlichter sind selbst in tropischen Regionen sichtbar.

Geburtstage

1969 – Robert Habeck (55), deutscher Politiker (Grüne), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz seit 2021

1964 – Anja Schüte (60), deutsche Schauspielerin («Forsthaus Falkenau», «Die Wicherts von nebenan»)

1964 – Keanu Reeves (60), kanadischer Schauspieler («Matrix»)

1939 – Jack Lang (85), französischer Politiker, Bildungsminister 2000-2002, Kulturminister 1981-1986 und 1988-1993

Todestage

1969 – Ho Chi Minh, vietnamesischer Politiker, Staatspräsident ab 1946, nach der Teilung des Landes 1954 Staatspräsident des kommunistischen Nordens, geb. 1890