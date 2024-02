Was geschah am 2. Februar?

Namenstag

Dietrich, Hadelog

Historische Daten

2023 – In deutschen Bussen und Bahnen endet die Maskenpflicht und damit eine der am längsten durchgehend geltenden Corona-Maßnahmen. Die Fahrgäste müssen im Nah- oder Fernverkehr keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr tragen.

2014 – Fachleute sprengen den 116 Meter hohen Universitätsturm in Frankfurt. Es ist das bis dahin höchste Hochhaus in Europa, das dem Erdboden gleichgemacht wird.

2002 – Der niederländische Thronfolger Prinz Willem-Alexander heiratet in Amsterdam Máxima Zorreguieta aus Argentinien. Ihr Vater fehlt wegen Kritik an seiner Vergangenheit als Minister in der Militärjunta.

1989 – Die 1973 aufgenommenen Wiener Verhandlungen zwischen Nato und Warschauer Pakt über einen Truppenabbau in Mitteleuropa gehen ohne konkretes Ergebnis zu Ende.

1924 – Der Internationale Skiverband (FIS) wird während der ersten Olympischen Winterspiele im französischen Chamonix gegründet.



Geburtstage

1959 – Hella von Sinnen (65), deutsche Schauspielerin und Entertainerin («Genial daneben», Ko-Moderatorin von «Alles. Nichts. Oder!?»)

1954 – Hadi Teherani (70), iranisch-deutscher Architekt («Twin Towers Dubai», «Tanzende Türme Hamburg St. Pauli»)

1954 – Hansi Hinterseer (70), österreichischer Volksmusik-Sänger und Moderator, in den 1970er Jahren Skirennläufer (Slalom und Riesenslalom)

1944 – Andrew Davis (80), britischer Dirigent, Chefdirigent des BBC Symphony Orchestra 1989-2000



Todestage

2014 – Philip Seymour Hoffman, amerikanischer Schauspieler, Oscar als bester Hauptdarsteller in «Capote», geb. 1967