Was geschah am 15. März?

Namenstag

Klemens, Luise, Zacharias

Historische Daten

2022 – Prestige-Erfolg für den Hightech-Standort Deutschland: Magdeburg erhält den Zuschlag für eine Fabrik des US-Konzerns und weltgrößten Chip-Herstellers Intel. Die Bauarbeiten sollen 2024 beginnen.

2019 – Bei einem Terroranschlag auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch erschießt ein australischer Rechtsextremist 51 Menschen. Vor dem im Internet übertragenen Blutbad hatte er eine Kampfschrift mit rassistischen Parolen ins Netz gestellt. Die Regierung verschärft die Waffengesetze.

1999 – Chinas Volkskongress öffnet den Weg zu mehr Marktwirtschaft mit einer Änderung der Verfassung. Die marktwirtschaftlichen Theorien des zwei Jahre zuvor gestorbenen Reformarchitekten Deng Xiaoping werden als Leitidee in die Präambel aufgenommen.

1939 – Der Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Prag besiegelt das vorläufige Ende der Tschechoslowakei. Am 16. März wird das «Reichsprotektorat Böhmen und Mähren» als Teil des «Großdeutschen Reiches» errichtet. Die Slowakei hatte am 14. März auf deutschen Druck die Unabhängigkeit proklamiert.

1909 – Auf der neu installierten Radrennbahn in der Ausstellungshalle am Zoologischen Garten in Berlin fällt der Startschuss zum ersten Sechstagerennen in Europa.

Geburtstage

1944 – Elisabeth Plessen (80), deutsche Schriftstellerin («Mitteilung an den Adel», «Kohlhaas»)

1944 – Joachim Kühn (80), deutscher Musiker, weltweites Ansehen als Jazz-Klaviervirtuose.

1944 – Josef Joffe (80), deutscher Journalist, Mitherausgeber der Wochenzeitung «Die Zeit» 2000-2023

1934 – Jost Vacano (90), deutscher Kameramann («Das Boot»)

Todestage

1994 – Jürgen von Manger, deutscher Kabarettist und Schauspieler («Tegtmeiers Reisen»), geb. 1923